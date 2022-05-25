УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
Середа, 25 травня 2022, 10:27 -
Укрзалізниця повідомила, що покращує приміське сполучення в Харківській області.
Про це пише пресслужба компанії в Telegram.
Відсьогодні курсуватимуть наступні приміські поїзди:
- №6701 та №6705 Харків - Зміїв. Відправка з Харкова о 4:05 та 17:17, прибуття до Зміїва о 5:38 та 18:58.
- №6702 та 6704 Зміїв - Харків. Відправка зі Зміїва о 6:00 та 19:14, прибуття до Харкова о 7:45 та 20:42 відповідно.
- №6173 та №6175 Рогозянка - Харків. Відправка з Рогозянки о 6:10 та 19:25, прибуття до Харкова о 7:30 та 20:40.
- №6174 та №6176 Харків - Рогозянка. Відправка з Харкова о 8:20 та 17:00, прибуття до Рогозянки о 10:25 та 19:05.
Економічна правда
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