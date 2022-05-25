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ОАЕ вперше за два роки відправили нафту до Європи

Середа, 25 травня 2022, 09:55 - Олексій Павлиш

Об’єднані Арабські Емірати почали відправляти рідкісні вантажі нафти в Європу, де покупці нафти відмовляються від імпорту з Росії після її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом французької TotalEnergies SA, пливе до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 мільйона барелів нафти на борту, пише агентство з посиланням на дані із сервісів відстеження танкерів.

Ця ж компанія також направила нафтовий супертанкер до Єгипту, ймовірно, вантаж на ньому також потім пройде до Європи через середземноморський порт Седі-Керір.

Востаннє нафту з ОАЕ було доставлено до Європи два роки тому - у травні 2020 року, під час поширення коронавірусу та обвалу ринку нафти, підкреслює Bloomberg.

Економічна правда

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ОАЕ нафта Росія Європа
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