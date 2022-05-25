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Google першим отримав від України "Відзнаку миру"

Середа, 25 травня 2022, 09:25 - Олексій Павлиш

Корпорація Google першою отримала від України "Відзнаку миру" - 24 травня її віцепрезиденту компанії Карану Бхатія вручив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

"Учора я мав честь вручити її особисто віцепрезиденту компанії — Карану Бхатія.

Це особлива нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну", - заявив міністр.

За його словами, внесок корпорації у перемогу України неоціненний.

"Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії.

Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн", - нагадав Федоров.

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