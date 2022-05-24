Україна отримала від Японії близько 100 мільйонів доларів

Україна отримала 13 млрд єн (100 млн доларів) у межах кредитної угоди на пільгових умовах.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров’я.

Нагадуємо:

16 травня 2022 року, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" підписали відповідну кредитну угоду.