Україна отримає від німецького держбанку 150 мільйонів євро кредиту: куди підуть кошти

Німецький держбанк розвитку KfW (Кредитна установа для відбудови) та Міністерство фінансів підписали угоду про надання Україні кредиту на суму 150 млн євро для фінансування соціальних видатків.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Угоду піписали міністр фінансів України Сергій Марченко та директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька.

Кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку, пояснили в Мінфіні.

"Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я", - зазначив Марченко.

Відповідно до умов угоди, кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років).

Мінфін нагадав, що у рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.

Економічна правда