У Харкові відновили роботу метро: графік роботи

Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку війни.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

"Перші поїзди зараз курсують із інтервалом руху 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Ігоря Терехова, вже завтра (25 травня) на Холодногірсько-Заводській лінії інтервал скоротиться до 10 хв., а на решті гілок - до 15 хв.

За його словами, зараз на лінії не можна випустити більше поїздів, оскільки ворожа армія бомбила депо, а частина вагонів постраждала.

Поїзди в метро курсують у всіх напрямках, крім ділянки від ст. м. "Академіка Павлова" до ст. м. "Героїв праці".

"З іншого боку, ст. м. "Держпром" працює тільки як пересадковий вузл, тобто зайти на станцію і вийти з неї не можна, а можна тільки перейти на ст. м. "Університет" та навпаки. Графік роботи метрополітену для пасажирів – з 7:00 до 19:00", - додали в міськраді.

Економічна правда