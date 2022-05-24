Україна отримала від Нідерландів кредит на майже 80 мільйонів євро

Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий кредитний транш на 79,5 млн євро. Кошти були надані Нідерландами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Кошти були надані Нідерландами у рамках Угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", - кажуть у Мінфіні.

Зазначається, що ці кошти дозволять зміцнити фінансову систему України, а також забезпечать подальше належне фінансування соціально-гуманітарних напрямків.

У рамках угоди позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Економічна правда