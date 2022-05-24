УЗ прискорює на дві години поїзд Київ – Варшава

Укрзалізниця повідомила, що прискорює поїзд №67/68 Київ — Варшава на дві години.

Про це пише пресслужба компанії у Telegram.



З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.



Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

Пасажирів просять звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок.

Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня, додали в УЗ.

Економічна правда