УЗ прискорює на дві години поїзд Київ – Варшава
Вівторок, 24 травня 2022, 16:59 -
Укрзалізниця повідомила, що прискорює поїзд №67/68 Київ — Варшава на дві години.
Про це пише пресслужба компанії у Telegram.
З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.
Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.
Пасажирів просять звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок.
Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня, додали в УЗ.
Економічна правда
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