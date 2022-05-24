Речник глави "Газпрому" став головою ради директорів VK

Прес-секретар голови правління російського газового монополіста "Газпрому" Олексія Міллера Сергій Купріянов став головою ради директорів VK.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву компанії.

Сергій Купріянов входив до складу ради директорів VK з грудня 2021 року.

Купріянов також обіймає посаду прес-секретаря голови правління "Газпрому" Олексія Міллера з 2003 року.

Також на посаду невиконавчого директора призначили Марію Зибіну, яка є виконавчим віце-президентом "Газпромбанку", де відповідає за управління цифровими активами.

12 травня пост голови ради директорів VK залишив співзасновник компанії Дмитро Гришин. Він обіймав цю посаду з 2012 року.

VK (до 12 жовтня 2021 року - Mail.ru Group, до 2010 року - Digital Sky Technologies) - російська технологічна корпорація. Серед активів VK – соціальні мережі "ВКонтактє", "Однокласники" та "Мой мир@Mail.ru".

Економічна правда