Побоюються диверсій: Російські компанії почали звільняти українських IT-фахівців – ЗМІ

Російські компанії почали звільняти українських ІТ-фахівців або переводити їх на більш "низькі" посади.

Про це пише російське видання РБК із посиланням на джерела на ринку.

Інформацію підтвердив директор АНО Інформаційна культура Іван Бегтін.

Він припустив, що така негласна вимога йде від державних замовників, із якими працюють компанії. Про які саме компанії йдеться, співрозмовники видання не уточнюють.

"Випадки таких звільнень також обговорювали в кулуарах учасники Російського інтернет-форуму (проходив з 18 по 20 травня), переконався кореспондент РБК. За словами одного з них, українських ІТ-фахівців звільняють, побоюючись диверсій.

За словами джерела РБК на ринку кібербезпеки, служби внутрішньої безпеки в компаніях зараз "особливо уважно стежать за співробітниками, які самі або їхні родичі є громадянами України", і рекомендують не працювати з такими фахівцями або "беруть їх на олівець", - йдеться у статті.

Насамперед це стосується співробітників, хто має доступ до критичних для бізнесу даних та сегментів інфраструктури, сказав співрозмовник.

За словми Бегтіна, українських ІТ-фахівців було не так багато в Росії і "найчастіше вони або працювали на аутсорсі, або працювали на офшорних програмістів після того, як ті почали активно перебиратися в Україну після 2014 року".

При цьому, низка опитаних виданням великих російських компаній спростувала наявність у них співробітників українців та їх звільнення.

Економічна правда