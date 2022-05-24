Курс британського фунта знижується на побоюваннях рецесії

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Британський фунт стерлінгів впав на 1% через слабкі економічні показники та втечу інвесторів у державні облігації на тлі побоювань з приводу рецесії.

Про це пише Bloomberg.

Трейдери утрималися від ставок на подальше підвищення процентної ставки Банком Англії, враховуючи ризик того, що більш висока вартість запозичень зупинить економічне зростання.

Фунт упав майже на 1% по відношенню до долара, перекресливши зростання понеділка і зробивши його найбільш волатильною валютою Групи 10 цього тижня.

Трейдери увійшли до короткострокових державних боргових зобов'язань, що призвело до зниження прибутковості дворічних цінних паперів на 12 базисних пунктів до 1,45%, що стало найбільшим падінням за два тижні.

Грошові ринки очікують приблизно на 15 базисних пунктів меншого підвищення ставок цього року після того, як керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі заявив, що криза вартості життя враховуватиметься при ухваленні політичних рішень.

Індекс зростання приватного сектора S&P Global несподівано впав у травні до рівнів, які востаннє спостерігалися у лютому 2021 року. Швидкість уповільнення була четвертою за величиною за всю історію спостережень і гіршою, ніж будь-коли до початку пандемії.

"Це приголомшливе зниження за такий короткий період часу", – сказав голова відділу макроекономічного аналізу Saxo Bank Крістофер Дембік, додавши, що цього року у Великій Британії, ймовірно, настане технічна рецесія.

За словами керівника відділу валютного аналізу у Monex Europe Саймона Харві, ці дані дають політикам можливість ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів на червневому засіданні. Банк Англії вже провів чотири послідовні підвищення ставок, щоб впоратися зі зростаючою інфляцією.