У Зеленського пояснили, як отримають кошти на відновлення з російських активів

Яхта російського олігарха Мордашова getty images

В Офісі президента заявили, що під гарантію заарештованих російських активів будуть випущені боргові розписки, кошти від продажу яких відразу спрямують на відновлення України.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко у ході брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, наразі прямі збитки сягають 650 млрд доларів. Така сума вшестеро більше за останню оцінку у 97,4 млрд доларів інфраструктурних збитків, обрахованих Київською школою економіки та Міністерством економіки.

Натомість, продовжив він, з урахуванням непрямих збитків, таких як недоотримані інвестиції та ВВП, повна вартість, яка потрібна для відшкодування Україні сягає 1 трлн дол.

Передусім, за всі свої руйнування заплатить Росія. Наприклад, 350 млрд доларів активів Центробанку РФ вже заарештовано у різних юрисдикціях і країни напрацьовують законодавство для їхньої передачі на користь України.

Друга стаття російських активів – квартири, компанії, яхти російських олігархів, чиновників та пропагандистів. Загалом вже заарештовано таких активів на суму 150 млрд долаоів, зауважив Устенко, причому ця сума ще неповна. Досі тривають пошуки російських активів, "і за різними оцінками це додаткових декілька сотень мільярдів доларів".

Він пояснив, що всі заарештовані активи будуть збиратися в умовний "кошик", вартість якого, на даному етапі, становить 150 млрд дол. На вартість цього кошика будуть випущені спеціальні боргові розписки, які згодом продадуть на світовому фінансовому ринку. Фактично, покупці таких розписок отримають гарантію у вигляді заарештованого російського майноа.

Завдяки такому механізму кошти на відновлення України відразу надійдуть до відповідного фонду, а тримачі розписок отримають виплати до моменту реалізації російських активів.

Таким чином, кошти ЦБ РФ та російські активи вже можуть забезпечити біля 500 млрд доларів, необхідних для відновлення. Додатково можуть бути і інші ресурси, зауважив Устенко – наприклад, кошти ЄС, США та інших міжнародних партнерів.