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Найбільший київський забудовник запустить будмайданчики 1 червня

Вівторок, 24 травня 2022, 13:57 - Cергій Мельник
 
Київміськбуд

Холдингова компанія "Київміськбуд" ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів "Київміськбуду" з 1 червня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

"Головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках", – йдеться у повідомленні.

"Основні складнощі пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика", – додали у КМБ.

Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів.

В компанії додають, що в Києві все ще зберігається ймовірність ракетних обстрілів, тому КМБ відновить роботи на всіх будівельних майданчиках згодом.

Економічна правда

Київміськбуд нерухомість будівництво Київ
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