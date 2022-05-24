Київ отримав три нові низькопідлогові трамваї

Київ цього тижня отримав ще три трамваї у рамках реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України", що фінансується за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляють в КМДА.

"Київ отримує 3-секційні низькопідлогові трамваї. Кожен вагон обладнаний 59 посадочними місцями, зокрема, для людей з інвалідністю, і кліматичною установкою з кондиціонером в кабіні водія та в салоні. Всього 26-метровий трисекційний трамвай може перевозити близько 260 пасажирів", - розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

фото: кмда

За його словами, 95% деталей - українського виробництва, що робить цей трамвай вигіднішим за іноземні аналоги та розвиває українських виробників. Трамвай сертифікований за міжнародними стандартами ISO.

Трамваї, які місто отримало раніше, вже курсують лівобережною мережею столиці. Ті, що отримали зараз - розширять мережу, додають в КМДА.

"Загалом до кінця 2023 року, згідно умов контракту, столиця отримає 20 трамвайних вагонів зі 100% низьким рівнем підлоги виготовлених ТОВ "Татра-Юг", - зазначив Поворозник.

Економічна правда