Сервіс оренди житла Airbnb планує згорнути бронювання всередині Китаю – CNBC

Глобальний онлайн-сервіс оренди житла Airbnb влітку згорне свою роботу з бронювання всередині Китаю. Китайський офіс компанії зосередиться на обслуговуванні виїзного туризму в країні.

Про це пише CNBC із посиланням на джерела.

За словами двох джерел видання, компанія планує повідомити про це співробітникам в країні вже у вівторок вранці в Пекіні.

Зазначається, що компанія переорієнтує свій офіс у Китаї на обслуговування виключно виїзних поїздок.

"Airbnb офіційно запустив свій бізнес у материковому Китаї в 2016 році і зіткнувся зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих гравців. Джерела кажуть, що цей сегмент був дорогим і складним у експлуатації. Пандемія посилила ці проблеми та посилила їх вплив.

Робота на місцевому ринку в останні рокиприносила компанії не більше 1% від загального доходу", - йдеться у статті.

Співрозмовники видання розповіли, що послуги для китайських мандрівників, які виїжджають за кордон, давали сервісу більше можливостей заробити і компанія зосередить зусилля на обслуговуванні виїзного туризму.

Одне з джерел додало, що компанія збереже офіс із сотнями співробітників у Пекіні.

В Airbnb відмовились від коментарів.

Економічна правда