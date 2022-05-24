Ритейлери Apple в РФ почали закривати магазини через дефіцит товару

Офіційні ритейлери Apple у Росії - re:Store і iPort - почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

Зазначається, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.

Роздрібна мережа re:Store (входить до Inventive Retail Group, IRG) почала закривати магазини в Москві та регіонах, iPort - у Санкт-Петербурзі.

За даними газети, минулими вихідними перестав працювати магазин re:Store у ТЦ "Фестиваль" на Мічурінському проспекті, тижнем раніше - на Кутузовському проспекті. За інформацією, опублікованою компанією на сайті, "тимчасово закриті" вісім точок у Москві та частина в регіонах - Санкт-Петербурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Челябінську та інших містах.

Загалом у мережі 87 магазинів. У IRG не стали коментувати ситуацію.

Співрозмовник на ринку нерухомості розповів виданню, що IRG зупинила роботу магазинів на три місяці, щоби перебудувати логістику.

"Ритейлер домовляється з власниками приміщень про припинення роботи і остаточно закриває тільки точки, де не вдається домовитися про орендні канікули або знижки", - сказав він.

Інше джерело припустило, що компанія хоче налагодити паралельний імпорт. Співрозмовник серед керуючих ТЦ повідомив, що йому невідомо про розірвання договорів оренди.

На сайті iPort (компанія "Портативна техніка" зареєстрована в 2005 році в Санкт-Петербурзі, належить Андрію Годунову) повідомляється, що вона "тимчасово закрила з технічних причин" чотири магазини в Санкт-Петербурзі. Загалом у мережі 28 магазинів у різних регіонах.

У iPort не відповіли на запит газети.

Офіційним продавцем обладнання Apple у Росії також є Cstore (належить "Связному", близько 30 магазинів), у цій компанії відмовилися від коментарів.

За словами співрозмовника на ринку дистриб'юції електроніки, основна причина закриття магазинів техніки Apple - дефіцит товару та загалом зниження попиту на смартфони. Продаж смартфонів у Росії у квітні знизився, за даними ритейлерів, на 30%, а переваги користувачів змістилися у бік бюджетних китайських моделей: у трійку лідерів увійшов Realme, витіснивши Apple на четверте місце.

При цьому, з наявністю техніки американського бренду на складах зараз ситуація найгірша, зазначив співрозмовник - запасів "вистачить лише до третього кварталу".

За словами співрозмовника, re:Store та iPort побоюються продавати товари, ввезені за схемою паралельного імпорту, оскільки розраховують на відновлення відносин із Apple.

Економічна правда