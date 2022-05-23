Гральний дивізіон Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні, з'являться українські акаунти, а в консолей — українська мова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, він домовилися про це на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом.

Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії під час відбудови та співпрацюватиме щодо документування воєнних злочинів РФ.

Нагадуємо:

Microsoft своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 млн дол. Сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії та обладнання.