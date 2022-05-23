Банківський сектор залишається операційно прибутковим
Понеділок, 23 травня 2022, 21:34
Чистий операційний прибуток банківського сектору за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10%, попри скорочення цього показника у березні-квітні.
Про це зазначає НБУ.
Але через істотні відрахування в резерви, чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд.
Так, резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд, із них 83% або 27,0 млрд були сформовані в березні-квітні.
Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22%. А доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд, витрати – на 53% до 96,0 млрд.