Банківський сектор залишається операційно прибутковим

Чистий операційний прибуток банківського сектору за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10%, попри скорочення цього показника у березні-квітні.

Про це зазначає НБУ.

Але через істотні відрахування в резерви, чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд.

Так, резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд, із них 83% або 27,0 млрд були сформовані в березні-квітні.

Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22%. А доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд, витрати – на 53% до 96,0 млрд.