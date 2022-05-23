ПриватБанк попереджає про чергову шахрайську схему під приводом виплат держдопомоги

Державний ПриватБанк попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За даними служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави.

скріншот: Приватбанк

У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

"ПриватБанк чергового разу нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", - йдеться у поідомленні.

Банк звернувся до правоохоронних органів щодо зупинки роботи та ліквідації цього та подібних шахрайських ресурсів.

Економічна правда