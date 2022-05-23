1,5 мільйона франків: Швейцарія розширює фінансову допомогу Україні на цифрові послуги

Швейцарія готова підтримувати проєкти цифрового відновлення України: бюджет Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа, збільшиться на 1,5 млн франків.

Це глава Мінцифри Михайло Федоров обговорив під час зустрічі в Давосі з генеральною директоркою SDC Патрісією Данці, повідомляє пресслужба "Дії".

Там додали, що фінансова підтримка Швейцарії вже допомогла:

створити портал та застосунок Дія,

створити портал Дія.Цифрова освіта,

розробити Платформу цифрової трансформації регіонів України Дія.Цифрова громада,

профінансувати запуск десятків сервісів Мінцифри, серед яких: послуги для автоматичної реєстрації бізнесу, сервіс єМалятко, податкові послуги, електронна реєстрація місця проживання, місцеві петиції, електронні медичні висновки та багато іншого.

Також під час зустрічі Данці зазначила, що Швейцарія готова підтримувати проєкти цифрового відновлення України.

Економічна правда