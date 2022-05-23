Попит на вторинну нерухомість у Києві обвалився на 50%

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Попит на купівлю квартир впав по всій території України, у Києві – на 52% в порівнянні з жовтнем 2021 року, на півдні та сході – на 90-100%.

Про це йдеться у пресрелізі Flatfy.

Найбільше цінник у доларах за квадратний метр на вторинне житло підскочив у Сумській області – +122%. У Львівській області приріст становив +64%, в Івано-Франківській – +58%, у Київській – +55%.

Також ціни на понад 50% зросли у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Лише у Харківській області ціни помітно впали – на мінус 33%.

Показник пропозиції вторинного житла впав найменше у Дніпропетровській області – мінус 2%, Київській області – мінус 25% та Закарпатській області – мінус 26%.

Найбільше зменшилась пропозиція у Кіровоградській області – мінус 92%, у Житомирській області – мінус 86%, у Миколаївській області – мінус 85%.

Аналогічна ситуація і з попитом на придбання вторинного житла в Україні. Найбільше він впав на сході та півдні України: на мінус 100% на Херсонщині, на мінус 94% у Миколаївській області, на мінус 91% на Харківщині, на мінус 86% – в Одеській та Запорізькій областях.

Економічна правда