МВФ застеріг від згортання глобалізації через російську війну проти України

Міжнародний валютний фонд застерігає країни світу від економічної фрагментації після вторгнення Росії в Україну, адже скасування десятиліть інтеграції зробить світ біднішим і небезпечнішим.

Про це директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва, її перша заступниця Гіта Гопінат та голова відділу стратегії Джейла Пазарбазіоглу розповіли у спільному блозі перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, повідомляє Bloomberg.

За їхніми словами, країни повинні диверсифікувати імпорт, щоб убезпечити ланцюги поставок і зменшити втрати виробництва через перерви.

"Ціна подальшої дезінтеграції в різних країнах буде величезною", — сказали вони. "І постраждають люди з будь-яким рівнем доходу – від високооплачуваних фахівців і заводських працівників із середнім рівнем доходу, які забезпечують експорт, до низькооплачуваних працівників, які залежать від імпорту продуктів харчування, щоб вижити".

Посадовиці МВФ вважають, що це призведе до зростання міграції у спробах людей знайти кращі умови для життя.

Раніше Bloomberg змоделював прискорений розворот глобалізації в довгостроковій перспективі. Це призведе до зростання бідності та падіння продуктивності, а торгівля опиниться на рівні, на якому була до приєднання Китаю до Світової організації торгівлі. Додатково до цього, інфляція, ймовірно, буде вищою та більш нестабільною.

За словами Георгієвої, країни повинні знизити торгові бар’єри, щоб зменшити дефіцит і знизити ціни після того, як понад 30 країн обмежили свою торгівлю продовольством, енергією та іншими ключовими товарами.