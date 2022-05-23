Частка проданих у РФ авіаквитків за кордон "в один кінець" досягла 70%

У РФ різко зросла кількість менеджерів, які виїжджають із країни без зворотного квитка: у березні частка квитків "в один кінець" досягла 70%, а у квітні - 45%. Серед найпопулярніших напрямів - Казахстан, Туреччина та Ізраїль.

Про це пише РБК із посиланням на дані компанії "Аероклуб", яка працює на ринку бізнес-тревел-послуг.

Так, частка квитків "в один кінець" у березні досягла 70%, а у квітні склала 45%.

У 2019 році на такі квитки припадало близько третини замовлень, кажуть у компанії. Висновки компанії засновані на аналізі понад 1 млн покупок авіаквитків та бронювань готелів за перший квартал та квітень 2019, 2021 та 2022 років.

За словами керуючого директора "Аероклубу" Юлії Ліпатової, зростання попиту на квитки "в один кінець" - це непряме підтвердження релокації співробітників російських компаній.

При цьому інтерес вони виявляли до країн, які традиційно не входять до топу переваг представників бізнесу, заявила вона. Серед найпопулярніших напрямків, куди оформляли замовлення без квитків, - Казахстан, Туреччина, Узбекистан, Ізраїль, Вірменія, Азербайджан та ОАЕ.

При цьому, у квітні попит на розміщення в Ізраїлі перевищив показники докоподібного 2019 на 73%.

Більшість бронювань припала на представників IT- і телеком-сегменту, а також на компанії, що надають фінансові та консалтингові послуги. Здебільшого менеджери обирають "безвізові країни, з якими відкрито авіасполучення", зазначила керуючий директор "Аероклубу".

Раніше голова групи InfoWatch Наталія Касперська заявила, що після початку вторгнення РФ в Україну Росію покинули багато IT-фахівців.

"Проблема відтоку кадрів існує. Вона була досить масова наприкінці лютого - на початку березня, коли табуни айтішників, не розбираючи дороги, кудись помчали. Мчать вони переважно у найближче зарубіжжя", - зазначила вона. Голова РАЕК Сергій Плуготаренко тоді повідомив, що з країни виїхало від 50 000 до 70 000 айтішників, а у квітні поїдуть ще 100 000 людей.

Економічна правда