Австрія вже заморозила 254 мільйони євро активів підсанкційних російських олігархів

Австрія заморозила російські активи на суму близько 254 млн євро на 97 рахунках.

Про це повідомив телеканал ORF із посиланням на реліз уряду країни.

При цьому, сума зросла вдвічі порівняно з березнем, коли пошуком активів російських бізнесменів, які могли потрапити під санкції ЄС, зайнялася спеціально створена цільова група.

Вона діє під керівництвом Управління державної безпеки та розвідки (DSN) у Міністерстві внутрішніх справ та у співпраці з іншими міністерствами.

Повідомляється, що слідчі також виявили п'ять підозрілих записів у земельному кадастрі.

У повідомленні уряду йдеться, що пошук активів, що потрапили під санкції, ускладнюється труднощами при встановленні зв'язків між корпоративними структурами, трастовими компаніями та підсанкціонними особами.

В уряді пообіцяли надати більш повний звіт про результати розслідування до кінця травня.

Раніше глава австрійського МВС Герхард Карнер заявляв про проведення складного розслідування, яке вимагатиме поглибленої роботи, а канцлер Карл Нехаммер - про те, що необхідно заарештувати гроші "олігархів", щоб зробити їм боляче. Він обіцяв зробити "все можливе, щоб запровадити санкції проти військових лідерів та прихильників Путіна" без жодних застережень.

Економічна правда