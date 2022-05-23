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У квітні пасажиропотік російських авіакомпаній знизився на 30%

Понеділок, 23 травня 2022, 09:00 - Олексій Павлиш

Пасажиропотік російських авіакомпаній у квітні знизився на 30% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, становивши 5,03 млн осіб.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в галузі та співрозмовників у кількох авіакомпаніях.

"Росавіація" з березня припинила публікувати оперативну статистику без пояснення причин.

У березні середнє зниження пасажиропотоку рік до року становило 20%, до 5,2 млн осіб. При цьому за рахунок зростання перевезень у лютому та січні загальний пасажиропотік за чотири місяці збільшився на 2,6% і становив 24,8 млн осіб.

При цьому, лідером за обсягом перевезень другий місяць поспіль лишається S7 Airlines.

У компанії виданню уточнили, що перевезли у березні 974,6 тис пасажирів (мінус 26% рік до року), а у квітні - 1,037 млн ​​(мінус 23%).

На друге місце піднявся "Аерофлот", який обслужив у квітні близько 897 тис пасажирів (падіння майже на 35%). У березні авіакомпанія, орієнтована у минулому на міжнародний трафік, займала третій рядок із 837 тис пасажирів (мінус 32%).

"Победа" у березні скоротила перевезення лише на 7%, до 910 тис осіб, але вже у квітні вони знизилися на 26%, до 745,3 тис осіб. 

На четвертому місці опинилася "Росія", яка у квітні перевезла 535,3 тис осіб (мінус 16%). У березні падіння становило 18% (456 тис осіб).

Топ-5 замикає Utair. У компанії повідомили, що збільшили обсяги перевезень з 358,3 тис у березні (мінус 15% рік до року) до 366,7 тис у квітні (мінус 27%). У березні компанія була на шостому місці за обсягами перевезень.

Найсильніше падіння трафіку показалаи у квітні "Уральські авіалінії" - більш ніж на 45% до 334 тис осіб (у березні - на 38% до 370 тис осіб).

В одній із великих авіакомпаній зізналися, що побоюються падіння трафіку з початку осені: до сезонного спаду додаються "непередбачувані фактори, головний з яких - купівельна спроможність населення".

Співрозмовник при цьому додав, що очікує на стабілізацію перевезень влітку, а потім сподівається на схвалену урядом програму компенсації витрат авіакомпаній обсягом 100 млрд руб.

Економічна правда

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Росія авіа компанії
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