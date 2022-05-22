У Раді хочуть скасувати монополію Ощадбанку на виплату військових пенсій

Верховна Рада планує дозволити військовим пенсіонерам самостійно обирати банк для виплати грошей - раніше вибір банківської установи для них був обмежений лише державним Ощадбанком.

Відповідний законопроєкт № 7337 Рада прийняла за основу із скороченням строку підготовки 22 травня.

За прийняття проєкта закону за основу проголосували 292 нардепи, за скорочення строку підготовки - 265.

У пояснювальній записці йдеться, що відповідно до ст. 52 ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплачувати військові пенсії має право лише ПАТ "Державний ощадний банк України".

"Метою проєкту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії - пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей… у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документом пропонують скасувати існуючі обмеження на отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Відтак військові пенсіонери та особи, які мають право на таку пенсію, самостійно обиратимуть банківську установу з числа визначених державою уповноважених банків, через які можна здійснюється виплата пенсій.

Економічна правда