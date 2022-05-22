Порошенко пропонує 4 варіанти розблокування експорту українського продовольства

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.

Про це він сказав з трибуни Верховної Ради, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна. Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують. І четвертий – сухі порти на західному кордоні", - заявив Порошенко.

За його словами, ці варіанти можуть бути об’єднані.

Порошенко додав, що відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Бо це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - сказав він.

За словами п'ятого президента, п’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка.

"Путін настільки збожеволів у війні проти України, яку він точно не зможе виграти, що погрожує всім ядерною війною, хімічною, бактеріологічною, а зараз хоче поставити на коліна світ перед загрозою голоду. Москва має величезний досвід організації голодоморів. Але якщо досі це робилося в Україні, сьогодні це може розповсюдитись на весь світ", - резюмував Порошенко.

Економічна правда