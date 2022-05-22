В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у РФ і Білорусі

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Республіки Білорусь.

За законпроєкт № 7313 у цілому проголосували 299 нардепів.

Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту - обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або РБ, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.

Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.

Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.

Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.



Нагадаємо:

Раніше в Україні заборонили продаж і застосування 39 медичних препаратів, які виготовляють у Білорусі.

Економічна правда