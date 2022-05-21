Катар хоче диверсифікувати продаж свого газу, це може обмежити закупівлю Німеччини

Катар прагне диверсифікації кола споживачів свого газу, що потенційно може обмежити закупівельні амбіції Німеччини, щоб знизити залежність від російської енергії.

Про це пише Reuters.

"Я не хочу продавати весь газ Німеччини. Якщо Німеччина вирішить припинити використання газу, ми потрапимо у пастку", - зазначив міністр енергетики Саад Шеріда аль-Каабі.

Він додав, що переговори із Німеччиною були дуже конструктивними.

Нагадуємо:

Емір Катара Тамім бін Хамад аль-Тані заявив на спільній прес-конференції у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що Катар планує розпочати постачання зрідженого природного газу до Німеччини у 2024 році.