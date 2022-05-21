Зеленский розповів, скільки зерна наразі заблоковано РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що через заблоковані Росією порти, не можуть експортувати 22 мільйони тонн зерна.

Його слова передає Укрінформ.

Зеленський додав, що є можливість розв'язання проблеми військовим шляхом і він звертається до міжнародних партнерів із проханням надати необхідну зброю.

Нагадуємо:

11 травня президент США Джо Байден заявив, що російська агресія проти України та блокування українських портів може призвести до масових смертей від голоду у світі.

До 24 лютого постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі - експортером пшениці.

Всесвітня продовольча програма ООН щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні.