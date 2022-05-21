Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Перший транш у розмірі до 100 мільйонів має надійти вже цього року.

Відповідний меморандум підписали прем'єр міністр Денис Шмигаль з португальским колегою Антоніу Коштою.

"Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги", - заявив Шмигаль.

Зазначається, що також обговорювалось залучення Португалії до повоєнної відбудови України та посилення санкційного тиску на Росію.