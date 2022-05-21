Сбєрбанку сказали не виплачувати дивіденди

Уряд РФ дав розпорядження не передбачати виплату дивідендів Сбєрбанку за 2021 рік на прості та привілейовані акції обох типів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Пояснюється таке рішення необхідністю сталого кредитування корпоративних клієнтів та фінансових організацій. Згідно з дивідендною політикою до 2023 року Сбєрбанк планував спрямовувати на дивіденди не менше 50% чистого прибутку.

Нагадуємо:

Раніше аналогічне розпорядження одержав банк ВТБ.

Проти Сбєрбанку було введено санкції з боку США та інших країн. Вони передбачають "заморожування" активів, а також заборону громадянам проводити будь-які операції з банком.