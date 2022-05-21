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Укр / Рус

Україна налагодила два альтернативні маршрути для експорту продовольства

Субота, 21 травня 2022, 15:16 - Ілля Колдомасов

Разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, крім експортного коридору цим маршрути допоможуть у порятунку Африки та інших регіонів від голоду.

Нагадуємо:

11 травня президент США Джо Байден заявив, що російська агресія проти України та блокування українських портів може призвести до масових смертей від голоду у світі.

Економічна правда
Укр / Рус
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