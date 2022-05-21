Україна налагодила два альтернативні маршрути для експорту продовольства
Субота, 21 травня 2022, 15:16 -
Разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту.
Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, крім експортного коридору цим маршрути допоможуть у порятунку Африки та інших регіонів від голоду.
Нагадуємо:
11 травня президент США Джо Байден заявив, що російська агресія проти України та блокування українських портів може призвести до масових смертей від голоду у світі.