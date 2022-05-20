Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень

Уряд України на засіданні у п'ятницю затвердив склад делегації, щоб розпочати переговори з Європейським Союзом щодо укладання угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це означає максимально можливу лібералізацію у цьому питанні та у питанні доступу до європейських портів", – сказав він. Прем'єр зазначив, що, за оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні були експортовані з України, склала $2,7 млрд, що вдвічі нижче за квітень 2021 року.

"Щодня урядова команда працює над розширенням пропускної спроможності нашого західного кордону. Ми будуємо нову логістичну систему. Відкриваємо нові пункти пропуску, "зелені коридори". Максимально спростили проходження митниці, щоб бізнес міг вільно та швидко експортувати продукцію", – зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Раніше у Мінтрансі звучали заяви про те, що Євросоюз може повністю лібералізувати вантажний транзит з Україною.