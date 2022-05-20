На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців і підприємств

На нову податкову систему зі ставкою у 2% доходу перейшло понад понад 44 тисячі юридичних осіб та 173 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами зменшення податкового навантаження разом з дерегуляцією, кредитами під 0% та допомогою з логістикою дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Він зазначив, що з 24 лютого майже 6 тисяч бізнесів скористалися програмою кредитування під 0%, а загальна сума виділених коштів становила 20,5 млрд.

А за останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОП, що фактично відповідає показникам 2021 року.

Нагадуємо:

15 березня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2% замість 5%.