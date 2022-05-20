Посівна ярих зернових та зернобобових завершена на 75%

Показники сівби ярих зернових та зернобобових вже дорівнюють 75% від показників минулого року.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Станом на 19.05.2022 року прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 158,4 тис. га, що на 2 757,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За оперативними даними сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Нагадуємо:

Сівба в Україні наразі відбувається на 20-30% повільніше через логістичні складнощі, комендантську годину та погоду.

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