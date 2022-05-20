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Інфляція в Японії у квітні вперше за 7 років перевищила цільовий показник Центробанку

П'ятниця, 20 травня 2022, 17:40 - Олексій Павлиш

Зростання споживчих цін на позначці 2,1% у річному порівнянні зафіксував уряд Японії у квітні - інфляція підскочила вище цільового показника Банку Японії в 2% вперше з 2015 року.

Про це пише Kyodo news.

Зазначається, що на це вплинули вищі ціни на сировину та слабка єна.

"Війна в Україні підвищила ціни на енергоносії, включаючи сиру нафту, а також сировину, додавши інфляційного тиску на бідну ресурсами Японію. Хоча економісти кажуть, що інфляція, ймовірно, триватиме місяцями, Банк Японії, як очікується, вважатиме зростання тимчасовим і не стане змінювати поточну кредитно-грошову політику", - пише видання.

Востаннє зростання індексу споживчих цін перевищило цільову позначку у березні 2015 року, коли уряд підвищив податок на споживання з 5% до 8%. А до цього таке явище спостерігалося у 2008 році, на тлі світової економічної кризи.

Економічна правда

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Японія інфляція
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