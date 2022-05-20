Голова НБУ: для повернення до вільного курсу треба три умови, але поки їх немає

Національний банк України планує повернутися до вільного обмінного курсу долара, після того, як будуть виконуватися три економічні передумови, зокрема – стабілізація експорту.

Про це у коментарі ЕП повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Він нагадав, що повернення до ринкового курсоутворення закріплено рішенням НБУ в основних засадах політики на час воєнного стану.

Водночас таке повернення можливе лише за настання низки передумов: відновлення стійкої пропозиції іноземної валюти на ринку, зниження схильності до конвертації заощаджень у іноземну валюту та послаблення мотивів для виведення капіталу.

В НБУ розуміють недоліки фіксації курсу долара, тому наголошують, що повернуться до ринкового курсу. За словами Шевченка наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, тому Нацбанк буде й надалі тримати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн.

"Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення", — пояснює очільник НБУ.

За словами Шевченка, головними умовами для переходу від фіксованого курсу долара є:

стабілізація експортних надходжень;

зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями;

більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.

Разом з цим, у Нацбанку не пояснили, коли саме можуть настати ці умови: "Перехід до плаваючого курсу визначатиметься появою відповідних передумов, а не прив’язаний до якоїсь конкретної дати".

Нагадаємо:

Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн за долар.