Отримати статус безробітного тепер можна в "Дії": інструкція
У застосунку та на порталі Дія тепер можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Як скористатися послугою:
- у застосунку виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі - послугу з отримання статусу безробітного
- далі підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання,
- після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,
- за необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку,
- уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.
"Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку", - пояснили в міністерстві.
Економічна правда
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