У Німеччині зростання промислових цін сягнуло рекорду з 1949 року

У квітні ціни виробників промислових товарів у Німеччині зросли на 33,5% у річному вимірі – востаннє такі темпи фіксувалися у 1949 році.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на федеральне агентство статистики.

У березні зростання цін становило 30,9% у річному вимірі. Така динаміка сигналізує дедалі вищий тиск на споживчі ціни, адже Берлін поступово намагається відмовлятися від російських енергоносіїв, що здорожчуватиме енергетику в країні. У квітні ціни виробників енергії в Німеччині зросли на 87% у річному вимірі.

Таке зростання зумовлено не лише високими цінами на енергоносії та сировинні товари, а також логістичними проблемами через розв’язану Росією війну проти України. Крім того, свій вплив мали нові локдауни у Китаї у зв’язку з захворюваністю на COVID-19.

Зазначаєтсья, що навіть без урахування енергоносіїв ціни виробників у Німеччині зросли на понад 16%. Ціни на метал додали 43%, ціни на сиру рослинну олію подорожчали на 70%. Ціни на добрива та азотні сполуки зросли понад як удвічі.

Ральф Солвін, економіст Commerzbank, зазначив, що це створює додатковий тиск на Європейський центральний банк, аби швидко "нормалізувати" свою монетарну політику: припинити антикризову купівлю активів та підвищити відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.