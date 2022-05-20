TikTok планує вийти на ігровий ринок: тестує ігри для користувачів у В'єтнамі
TikTok тестує ігри у застосунку для користувачів у В'єтнамі - це є частиною планів щодо виходу на ринок ігор.
Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерел, знайомих із цим питанням.
Зазначається, що використання ігор на платформі підвищить дохід TikTok від реклами, а також кількість часу, який користувачі проводять у додатку - одному з найпопулярніших у світі з понад 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.
"В'єтнам із технічно підкованим населенням у віці до 35 років є привабливим ринком для соцмереж - TikTok, Meta, YouTube і Google.
TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, також планує ширше розгорнути ігри в Південно-Східній Азії", - пише Reuters.
Двоє з джерел розповіли, що цей крок може відбутися вже в третьому кварталі.
Представник TikTok сказав, що компанія протестувала впровадження ігор на базі HTML5 у співпраці зі сторонніми розробниками ігор і студіями, такими як Zynga Inc.
Водночас у компанії відмовилися коментувати свої плани щодо В'єтнаму або ширші ігрові амбіції.
Економічна правда
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