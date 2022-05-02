Серед банків немає активного попиту на рефінанс

У Нацбанку заявляють, що попит на інструмент рефінансування наразі незначний.

Про це написав у своїй колонці для НВ голова НБУ Кирило Шевченко

За його словами, банки, навпаки, достроково повертають кредити. Так, обсяг наданих бланкових кредитів рефінансування на 2 травня знизився до 8 млрд з пікових 32,3 млрд в перший тиждень війни.

"Однак у разі реальної необхідності банки матимуть подушку безпеки у вигляді різних інструментів рефінансування.

У майбутньому ми плануємо відмовитись від бланкового рефінансування, коли ризики втрати ліквідності остаточно мінімізуються", - зазначив він.

Нагадуємо:

Національний банк України припинив проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів для підтримання ліквідності банківської системи.