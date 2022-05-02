НБУ: ліквідність банків з початку війни зросла на 72 мільярди

Залишок коштів на коррахунках банків та вкладення в депозитні сертифікати НБУ з початку війни зріс на 72 мільярди до понад 230 мільярдів.

Про це написав у своїй колонці для НВ голова Нацбанку Кирило Шевченко

Він також додав, що 76% відділень системно важливих банків зараз працюють, у тому числі у регіонах, де ведуться активні бойові дії. "І ми бачимо, що їхня кількість зростає", - резюмував він.

Нагадуємо:

Банківська система завершила 2021 рік з черговим історичним рекордом прибутковості 77,5 мільярдів.