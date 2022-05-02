Данія допоможе із відбудовою Миколаєва
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Данія прийняла рішення взяти участь у відновленні міста Миколаїв.
Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.
"Вдячний Данії за рішення взяти участь у відновленні міста Миколаїв разом з іншими міжнародними партнерами.
Впевнений, це стане основою для залучення великого та середнього данського бізнесу до реалізації інфраструктурних проектів в Україні", — сказав Шмигаль.
Він також обговорив Міністром закордонних справ Єппе Кофодом питання диверсифікації джерел постачання газу, а також поставки з Данії нафтопродуктів і сировини, необхідних для аграріїв.
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Раніше повідомлялось Данія хоче інвестувати у довготривалу відбудову України після війни.
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