Данія допоможе із відбудовою Миколаєва

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Данія прийняла рішення взяти участь у відновленні міста Миколаїв.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

"Вдячний Данії за рішення взяти участь у відновленні міста Миколаїв разом з іншими міжнародними партнерами.

Впевнений, це стане основою для залучення великого та середнього данського бізнесу до реалізації інфраструктурних проектів в Україні", — сказав Шмигаль.

Він також обговорив Міністром закордонних справ Єппе Кофодом питання диверсифікації джерел постачання газу, а також поставки з Данії нафтопродуктів і сировини, необхідних для аграріїв.

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