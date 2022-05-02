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1% від статутного капіталу: НБУ штрафуватиме банки за порушення обмежень воєнного часу

Понеділок, 2 травня 2022, 19:49 - Олексій Павлиш

Нацбанк оновив положення про застосування заходів впливу - штрафуватиме банки, які порушуватимуть нові вимоги функціонування банківської системи під час воєнного стану. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штрафні санкції сягатимуть 1% від статутного капіталу банку. 

"Відтепер такий штраф може бути застосований за порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, що визначають особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану чи особливого періоду", - пояснили в НБУ.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 29 квітня 2022 року № 86 "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу", що набирає чинності з 2 травня 2022 року.

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