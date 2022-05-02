В "Енергоатомі" назвали країни, які можуть купувати українську електроенергію

"Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії і може в майбутньому збільшувати його обсяг.

Про це заявив голова держкомпанії Енергоатом Петро Котін в інтерв'ю Forbes.

"Технічні можливості дозволяють нам експортувати до 700 МВт. Ми хочемо додати нові лінії, щоб можна було експортувати не менше 2000 МВт", – сказав Котін.

За його словами, собівартість атомної енергетики нижче, ніж інших видів електроенергії в Україні, тому "Енергоатом" знаходиться в сприятливих умовах для експорту.

Котін вважає, що купівля електроенергії у України буде цікава країнам Центральної та Східної Європи.

"Наприклад, купуючи електроенергію у нас, Литва зможе відмовитись від її імпорту з Росії", – сказав він.

Котін також запевнив, що Україна має запас ядерного палива для АЕС на два роки. Протягом цього часу країна не матиме браку цього палива, навіть в умовах відсутності поповнення запасів.