Кабмін виділив 2 мільярди на завершення виплат "єПідтримки"

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 1,882 мільярда гривень для виплат за програмою єПідтримка.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Раніше на програму було виділено 21,45 млрд. гривень. Таким чином, загальна сума сягнула 23,332 млрд гривень.

Термін подання заявок на отримання 6,5 тисячі гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

Програма доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби. Отримати виплати могли резиденти тих областей, де велися чи ведуться бойові дії.

Економічна правда