Польща готова допомогти Німеччині "дерусифікувати" імпорт нафти

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Польща завдяки потужностям нафтопереробного заводу у Ґданську готова допомогти Німеччині відмовитися від російської нафти.

Про це заявила у понеділок міністерка клімату Польщі Анна Москва, повідомляє Reuters.

Вона додала, що сподівається на набуття чинності нафтовим ембарго Європейського Союзу проти РФ до кінця року.

"Як Польща, ми готові підтримати амбіції Німеччини щодо дерусифікації нашим нафтопереробним заводом у Гданську", – сказала міністр Анна Москва. "Я сподіваюся, що це буде останній голос, який… блокуватиме ці санкції щодо нафти".

Раніше Москва заявляла, що основними країнами-членами ЄС, які блокують жорсткіші газові санкції проти Росії, є Австрія, Німеччина та Угорщина, і що блок повинен карати країни, які використовують рублі для оплати російського газу.

Вона також сказала, що Польща хоче, абм Європейський Союз встановив чітку дату припинення, коли країни-члени повинні будуть припинити імпорт російської нафти.

"Ми хочемо, щоб цей пакет (санкцій) включав дуже конкретну та чітку дату та вимогу для всіх країн... що це має бути повний пакет без будь-яких прогалин".

Нагадуємо:

Євросоюз, який наступного тижня анонсує шостий пакет санкцій проти РФ, планує відрізати Сбєрбанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.

Німеччина не накладатиме вето на рішення Євросоюзу про нафтове ембарго щодо Росії.