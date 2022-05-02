У Нідерландах порти відмовилися розвантажувати танкер з російським пальним

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Нідерландські доки відмовилися розвантажувати танкер, що перевозить російське дизпаливо – наразі воно стоїть поряд із Амстердамом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер, завантажний близько 60 тисячами тонн дизпалива у порту Приморська, рушив у путь наприкінці квітня. Судно під назвою Sunny Liger оперує під прапором Маршаллових Островів.

За словами Ніка Стама, директора портового підрозділу голландської профспілки FNV, танкеру було спершу відмовлено у в’їзді до шведського порту, перш ніж йому згодом відмовили в Роттердамі, а згодом – і в Амстердамі.

"Якщо доки десь у світі відмовляються від вантажу, ми також відмовимося", – розповів він в інтерв'ю агентству. "Ми робимо це на основі міжнародної солідарності".

За його словами, судно стоїть біля Аймаудена, неподалік порту Амстердама, і наразі незрозуміло, як довго воно там чекатиме.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав ситуацію "дивною", адже судно не оперує під російським прапором і не перевозить заборонені вантажі.

Доки Sunny Liger очікує на подальшу долю, інший корабель, що перевозив дизельне паливо з Приморська, CB Caribic, увійшов в район порту Амстердама в неділю.

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