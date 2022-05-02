У Зеленського розробили план економічного відновлення

Команда Офісу президента та уряду розробила план економічного відновлення України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

План побудований на 9 ключових принципах:

Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. "Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікуємо на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", – зазначив Єрмак.

Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.

Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. "По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. "Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Вже є перші результати - між Україною та Польщею підписаний відповідний меморандум", – зазначив голова ОП.

Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку.

Розвиток вітчизняного ВПК. "Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій", – повідомив він.

Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. Ставиться мета за 3-5 років отримати енергетичну самостійність.

Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".

Локалізація не менше 60%. "У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність", – йдеться у повідомленні.